OBEZBEĐENJE GA PRATI U STOPU! Zvezdan se ne smiruje nakon saznanja da je izgubio identitet zbog javne prevare! (VIDEO)

Haos!

Zvezdan Slavnić nastavio je da divlja jer mu je Ana Ćučić rekla da je svojim postupcima izgubio ime i prezime.

Zvezdane da li razumeš da sma gladna - ponavljala je Ana.

Ne mogu, neka mi kaže neko to uživo - vikao je Zvezdan.

Ana je zatim otišla, a on je nastvio da obilazi velelepno imanje. On je pravio krugove po kući, a zatim otišao do puššionice u kojoj se ona nalazila i rukom udario o zid.

Hoćeš da jedeš Zvezdane? - pitala je Ana

Kojim ljudima, pet miliona me gleda, ne moraš ti ništa da radiš. Izlomiću par stvari i to je to - rekao je Zvezdan.

Autor: M. M.