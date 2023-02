SEVNULA ZADNJICA! Zvezdan se osilio nakon Aninog pridkovanja, pa rešio da joj podseti čime raspolaže! (VIDEO)

Na sve načine pokušava da joj se vrati!

Zvezdan Slavnić je na sve načine pokušavao da ponovo osvoji Anu Ćurčić i da ima odnose sa njom.

Međutim to mi nije polazilo za rukom, pa mu je Ana skrenula pažnju na ponašanje, i na to što se skida pred kamerama i pokazuje zadnjicu, pa je Zvezdan to ponovo uradio ispred nje.

Zadruga 6 - Zvezdan ubeđen da ga kamera ne snima, pa Ani pokazao guzu - 10.02.2023. pic.twitter.com/7x592Dq944 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Autor: N.B.