AKO ODEŠ, NAPRAVIĆU GLUPOST: Bilal nije dozvoljavao Ani da ODE SA ŽURKE! (VIDEO)

Biće drame sa Milicom!

Bilal Brajlović je došao i do Ane Spasojević na večerašnjoj žurki, a ona je želela da ode ranije iz kazina. On joj to nije dozvolio.

Ako sad odeš, napraviću glupost. Hoćeš da napravim, zato me j*beš - rekao je Bilal.

Napravićeš je svakako. Više ćeš se opustiti kad ja nisam tu - dodala je Ana.

Nemoj da ideš - dodao je Brajlović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 6 - Bilal ne dozvoljava Ani da ode sa žurke - 22.02.2023. pic.twitter.com/nuqfntGWxJ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. фебруар 2023.

Autor: M. P.