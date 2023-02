DRAMA NIJE DUGO TRAJALA! Aleks i Car shvatili da ne mogu jedno bez drugog, izmirili se ZAGRLJAJIMA! (VIDEO)

Hoće li mir potrajati?

U rehabu je rano jutros došlo do drame između Aleksandre Nikolić i Filipa Cara zbog toga što je on rekao da malo treba da se razdvoje i druže sa drugim ljudima. Ona nije shvatila njegov monolog na način na koji je on zamišljao, pa se on naljutio.

Car joj je okrenuo leđa, što je nju iznerviralo dodatno i poručila mu je da ga više neće moliti da se okrene. Ipak, nisu dugo izdržali. Aleks se okrenula ka njemu i počela je da ga grli, a on joj je uzvratio.

Autor: M. P.