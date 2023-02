Ne ispušta ga iz vidika!

Miljana Kulić otišla je do kreveta Lazara Čolića Zole da vidi da li mu je malo bolje nego juče. On ju je dočekao pokriven do glave, a onda je ona odlučila da mu pripremi čaj da što pre ozdravi.

Posavetovala ga je da se ne pregrejava silnim ćebićima i da njen ljubavni napitak popije na eks. Ponovo mu je naglasila da je tu za njega u svako doba dana i noći, i da se oseća slobodnim da je pozove ako mu nešto zatreba.

Autor: M. M.