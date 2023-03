OSVOJI ULAZNICU ZA POKER TURNIR - Ispuni OVU MISIJU i zabavi se uz Texas Hold’em

Nestvarna zabava za ljubitelje najbolje kartaške igre stiže uz „Jack of All Trades - tvoje je da ispuniš misiju, čeka te ulaznica za Texas Hold’Em Poker turnire!

Želiš da učestvuješ na fantastičnim poker turnirima? Ne čekaj i osvoji turnirske ulaznice od 1€ do čak 200€!

Meridian testira tvoje poker veštine! Promocija “Jack of All Trades“ će biti aktivna sve do 20. marta. Akcija će se održati na igri Texas Hold’em Poker provajdera Playtech.

Zadovoljni igrači Meridiana će se oprobati u ispunjavanju MISIJA!

Zauzmi svoju poziciju za poker stolom, i svake nedelje ti se pruža prilika da ispuniš misije.

Veći broj ispunjenih misija vam garantuje bolju poziciju, a samim tim i turnirske ulaznice veće vrednosti.

Da li si dorastao zadatku? Ukoliko jesi, Meridian će nagraditi tvoje poker znanje!

Zato učestvuj u promociji “Jack of All Trades“, ispuni prvu misiju, a svakom sledećom si bliži TURNIRSKOJ ULAZNICI!

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Novoregistrovane igrače u Meridianu očekuje specijalan BONUS DOBRODOŠLICE! Ako još uvek nemate aktivan korisnički nalog, pravi je trenutak da se REGISTRUJETE i otkrijete svet čarobne zabave.

Odmah nakon REGISTRACIJE na vaš nalog će biti uplaćeno 300 POKLON SPINOVA na igri White Wild Whale.

Registrujte se i preuzmite vrhunski bonus za garantovani užitak!

BONUS VEST: Da li ste znali da je igrač MERIDIANA iz NIŠA OBORIO EVROPSKI REKORD KADA JE REČ O DOBICIMA NA SLOT IGRAMA?! Igrajući Wild Crusade: Empire Treasures S.J. iz NIŠA je osvojio 132.211.421 DINAR!

GRAND DŽEKPOT U IZNOSU od blizu 1.130.000 EVRA ostaće zabeležen kao najveći dobitak ikada isplaćen u našem regionu!