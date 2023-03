Haos u spavaćoj sobi!

Anita Stanojlović poklonila je pile, igračku, Jovani Tomić Matoroj koja to više nije želela, pa je poklonila Žani Omnii koja je to dala Ani Ćurčić. Anita je za to saznala, te je tom prilikom napravila lom u sobi.

Pocepaću pile - rekla je Anita.

Meni nećeš da daš? Budi humana - rekla je Ana.

Nisam humana - rekla je Anita.

Tako je bre, imaj stav jednom devojko - rekao je Zvezdan.

Ja sam pile poklonila Žani, Žana je poklonila Ani, ja pile neću, mene ne zanima - rekla je Matora.

Ja nisam zlo, ti si, nemaš ljudskosti u sebi - rekla je Anita i počela da čupa pile.

Autor: N.Ž.