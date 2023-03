ODMAH JOJ POLETEO U ZAGRLJAJ! Nakon što je plakao pred BIVŠOM ŽENOM, utehu pronašao u 22 godine mlađoj LJUBAVNICI! (VIDEO)

Šok!

Večeras je Zvezdan Slavnić ušao u brutalan sukob sa svojom bivšom suprugom, sa kojom je 13 godina bio u vanbračnoj zajednici, kada je pomenula da je dobila blagoslov od njegove ćerke Sare i majke.

Naime, on je ušao u crveno te je počeo da divlja po Beloj kući, nakon čega su ušli u, do sada, neviđen i nikad žešći sukob.

On je posle nekog vremena razmišljanja došao do Aninog kreveta u kom je ležala, te joj je ogolio dušu i priznao da, kako on kaže, crkava zbog svega što im se dešava, te je čak i izronio reku suza.

Nakon što je lio suze pred Anom, on je otišao u hotel "Zadruga" gde je bila Anđela Đuričić, te je odmah legao preko nje i kod nje pronašao utehu u zagrljaju.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.