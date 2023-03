OVO NIJE OČEKIVAO! Obezbeđenje diglo Cara iz kreveta, on skočio na noge kad ih je ugledao na vratima! (VIDEO)

Sledi totalna promena!

Nakon što su uneli poklon za Aleks Nikolić, obezbeđenje se uputilo ka sobi za rehabilitaciju, kako bi uneli odneli poklon i Filipu Caru.

On se probudio te je odmah počeo da razgleda šta mu je sve stiglo, a na njegovom licu se moglo videti da se obradovao poklonima.

Ono što se, takođe, moglo primetiti jeste da mu je stigla nova posteljina, a kako je juče isterao Maju Marinković, kako on to voli da kaže: "Iz gajbe", videćemo da li će zamena posteljine dovesti do nekih noviteta.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 6 - Caru stigli pokloni, među njima se našla nova posteljina - 18.03.2023. pic.twitter.com/sC2WtUtLou — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. март 2023.

Autor: N.Ž.