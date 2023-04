KIVAN NA NJEGA?! Janjuš otkrio Zoli da je priznao Caru da je bio intiman sa Sanjom, a evo zbog čega je BESAN! (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš je nakon sukoba sa Sanjom Grujić prišao Lazaru Čoliću Zoli te mu se požalio na to što je Filip Car izneo ono što mu je on rekao u poverenju, a to je da je bio intiman sa Grujićevom.

Nisam ja tebe skontao - rekao je Zola.

Sa njima se svađa Car i umeša mene, pita je: "Je l' si spavala sa Janjušem ispod pokrivača", kapiraš. Ko je će mi ku**c?! A što ako ti ja nešto kažem, mešaš me?!

Je l' ste pričali - pitao je Janjuš.

Ne, on se svađao sa Bilalom - besneo je Janjuš.

