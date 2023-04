Biće drame!

Zvezdan Slavnić video je na šolji Maje Marinković sliku njene drugarice Tijane Ajfon. On je ugrabvio priliku da se iza Majinih leđa našali kako i on voli Tijanu, ali je to uradio toliko tiho da je samo Valentina Stanković mogla da ga čuje.

Tića joj je lepa drugarica - rekla je Valentina.

Tića Ajfonskica - dodao je Slavnić.

Najviše je volim - poručila je Maja.

Znam, i ja - mumlao je Zvezdan da ga ona ne čuje.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.