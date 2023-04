PUKLA TIKVA! Zorica PREKORELA Brendona zbog njegovog ponašanja prema njoj, pa ga OTPISALA ZAUVEK! (VIDEO)

Šok!

Zorica Marković sela je u pušionicu, a kako se nije ceo dan javljala Brendonu, on je došao do nje da vidi zbog čega je to tako.

Dobro veče Zorice, što mi se ne javljaš - pitao je Brendon.

Zatvori vrata i uđi da ti kažem...Je l' sam ja tebe ikada uvredila ovde - pitala je Zorica.

Ne - rekao je Brendon.

Je l's i ustao za stolom i izneo neke stvari, a ja prećutala?! - pitala je Zorica.

Da, al nećeš da mi kažeš dobar dan - rekao je Brendon.

Kad sam zaglavila u bolnici, jedini si koji me nije pitao kako sam - rekla je Zorica.

Nisam ni tatu pitao kako je kada je bio u bolnici - rekao je Brendon.

Baš lepo, a lažeš. A vidiš kako su?! Video si kako sam kada sam se vratila iz bolnice - nastavila je Zorica.

Video sam da si dobro - rekao je Brendon.

Je l' si čuo šta je presveta rekla meni?! Nije te uvredila?! A ti je sada grliš, je l'?! Okej, nemoj više da mi se javljaš, završili smo i to je to - pitala je Zorica.

Okej sam s Anđelom, nije me uvredila, okej sam s Anom, okej sam s Zvezdanom. Video sam da si dobro, žao mi je zbog toga - rekao je Brendon.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.