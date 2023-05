Divljaju hormoni!

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić od kako su se pomirili i uplovili u mirne vode, se ne razdvajaju. Naime, njih dvoje ponovo spavaju zajedno u izolaciji gde provode svo slobodno vreme.

Iako još zvanično nije došlo do pomirenja, Anđela je u nekoliko navrata stavila Zvezdanu do znanja da je on samo njen, a danas mu je jednim potezom to i dokazala. Da li će njihova mirna luka potrajati ili će ponovo doći do problema, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.