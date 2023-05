POPUŠTAJU MU KOČNICE! Dragić prisno zaplesao sa Majom Marinković, pa joj zapevao OVAJ hit na uvo! (VIDEO)

Šok!

Od kako je njegova devojka, Aleksandra Momčilović Sana diskvalifikovana, Ivanu Dragiću sve više popuštaju kočnice.

Naime, to je dokazao i ovaj put. "Dijamanti bend" zapevali su numeru popularne muzičke grupe Medeni mesec, koja nosi naziv "Pitaju me". On je ovom prilikom prisno igrao s Majom Marinković.

Ovom prilikom, oni su se gledali u ogledalu, a on je sve vreme pevao tekst ove pesme.

Nikad nikom nisam reko, da bih te do smrti čeko. Samo stara majka zna, zašto pijem ja - pevao je Ivan, dok se Maja smeškala.

Kako će se na dalje odvijati žurka, ostaje nam da ispratimo, a detaljnije pogledajte klikom OVDE!

Autor: N.Ž.