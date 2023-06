Maja Marinković ceo dan je pevala pesmu "Pedro" koju je naručila kod Drveta mudrosti, a zadrugari su shvatili da je posvećuje Zvezdanu Slavniću.

Njoj ti komentari nisu smetali, pa je za sve ljubitelje njenih recitacija još jednom izvela hit numeru iz devedesetih.

Plela sam džemper za Pedra, kad čula sam tu tužnu vest, tu strašnu vest. Sad kad sam mlada i jedra, on me je napustio i otišao. Ferdinand je snažan bik, moj je Pedro hrabar lik al' ipak ga je odnela ta meksička korida. Hrabro on se borio, Ferdinand ga smorio i sve što mi je ostalo je tužna pesma ta. Pedro je bio matador pravi, strah i trepet svakoj muškoj kravi, al' našao se neko od njega jači samo ostade pesma da pevaju marijaci - glasio je tekst pesme koji je recitovala.