SVI NA PINK: Car na korak da zaprosi Aleks, Dejan Dragojević sve vreme sluša njihov razgovor!

Uživo na TV Pink!

Drvo mudrosti načulo je da Filip Car mašta o veridbi svoje devojke Aleksandre Nikolić, te je odlučilo da čuje kao je on zamislio da izgleda bajkovita prosidba, o kojoj će se dugo pričati. Drvo je odlučilo da Caru ispuni želju, a on je upravo odveo Aleks do doka kako bi s njom porazgovarao.

Ceo njihov razgovor iz studija s voditeljkom Dušicom Jakovljević i bivšom zadrugarkom Sandrom Rešić, prati i pobednik "Zadruge 5" i bivši dečko Aleks Nikolić, Dejan Dragojević.

NE PROPUSTITE NI TRENUTAK, PRAVAC NA PINK!

Autor: pink.rs