NJEMU JE RODILA SINA! Ovo je muž Ane Korać koji radi za PLATU i kupuje joj kola od 100 HILJADA EVRA! (FOTO)

Duže vreme uživaju u ljubavi!

Kada je saopštila da je u drugom stanju, starleta Ana Korać sve je iznenadila, a ubrzo se povukla iz javnosti i ugasila sve društvene mreže. Tik pred porođaj starleta se vratila na društvene mreže, objavila nekoliko kadrova s trudničkim stomakom, a onda se 27. februara porodila i na svet donela dečaka Lava.

Samo tri meseca nakon porođaja, Ana je sve oduševila izgledom i trbušnjacima, ali ko je muž popularne starlete ostala je velika misterija. Ona više od godinu dana uživa u ljubavi sa dečkom kojeg vešto krije od očiju javnosti, a mnogi ga znaju kao vrlo bogatog i darovitog, te se Ana u nekoliko navrata hvalila vrlo skupim pokonima, čak i automobilom od 100.000 evra.

- On je dečko za primer i neko ko je ulepšao moj život", poručila je jednom prilikom i tada otkrila i da joj je dečko kupio automobil - "Nikada se nisam kitila tuđim perjem, pa nemam nameru ni sad. Moj partner sa kojim imam ozbiljne životne planove mi je poklonio auto, čini me srećnom, lepom, zaljubljenom ženom. Svakoj bih devojci poželela da ima muškarca kao ja. Zašto niko komentariše koliko sam srećna ispunjena, voljena žena, nego odmah gledaju materijalne stvari? Znate zašto? Zato što ih samo zanima ko mi je to kupio. Videćete kada se budemo venčali - poručila je ona tada.

Spekulisalo se o tome da je tajanstveni muškarac dosta stariji od nje, a pokazala ga je samo jednom prilikom, kada su zajedno putovali na odmor. Ubrzi je otkrila još detalja o njemu -"Devedeseto je godište. Predivan, kulturan dečko... Ozbiljno je. Prvi put sam osetila da sam se jako zaljubila, iskreno. Normalan je dečko. Ne mogu da pričam o njemu. Bavi se normalnim poslom. Radi za platu, kao svi normalni ljudi što rade", rekla je tada u jednoj emisiji.

Pevačica Zorica Marković je u Zadruzi otkrila da poznaje Aninog izabranika za kojeg ima samo reči hvale i otkrila nešto više o misterioznom muškarcu: "Mnogo mi je drago što je trudna, znam ko je dečko, mnogo je dobar. Ništa pametnije u životu nije uradila. Lep je Anin muž. Od mog druga, drug. Dušica mala, nekako mi je drago kad čujem. Njen ćale je bio lep, genijalac iz Ivanjice, mama joj je dobra. Ona je pogodila, veruj mi".

Nakon porođaja Ana se dotakla i partnerakog krije kao "zmija noge" i otkrila da li joj pomaže.

- Naravno! Tata je najvažnija figura. Sin je isti tata, presladak. Mi imamo naše rituale, naš mir i tempo. Uigrani smo oboje oko sina i verujte da savršeno funkcionišemo. Lepo je kada pored sebe imate muškarca koji vam pričinjava zadovoljstvo stvarima koje svakoj ženi prijaju. Poznato je da volim plišane igračke, cveće, slatkiše. To su sitnice koje nas, žene, razneže, pa sam želela da podelim s ostalim damama. Naravno da ne dobijam poklone svakoga dana. Za mene su najvažniji pokloni ljubav, poštovanje, to je ono što dobijam svakoga dana i u čemu, kao žena i majka, uživam - rekla je Ana.

Autor: M. M.