BEZ OVOGA TIKTOKER IZ SKOBALJA NE IDE NIGDE! Neca pokazao šta se to nalazi u njegovoj torbici samo za Pink.rs, pa zatim otkrio pozadinu svog telefona! (VIDEO)

Ostaćete šokirani kada budete videli bez čega on ne može.

Portal Pink.rs pokrenuo je novu rubliku! Naime, kako naše čitaoce zanima sve o našim bivšim zadrugarima i zadrugarkama, rešili smo da im otkrijemo šta je to što oni uvek imaju kraj sebe, odnosno šta nose u svojim torbicama. Pre sinoćne emisije ''Narod pita'' ispred naših kamera našao se Nenad Lazić Neca pokazivavši šta je to bez čega on ne može.

Neca je otvorio svoju torbicu i odmah pokazao šta to nosi uvek sa sobom.

Kako smo imali priliku da vidimo ono bez čega Peca ne može jeste novčanik, parfem, koka kola, žvake..Takođe Neca nam je pruzio priliku da pogledamo njegovu pozadinu telefona.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: N.P.