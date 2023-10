Šok!

U ranim jutarnjim časovima na nagovor Marijane Špirić pao je prvi poljubac između Sare Šljivar i Pavla Mileskog Pabla. On je to shvatio kao zeleno svetlo pa je počeo da joj se udvara u nadi da će završiti zajedno u krevetu i razmenjivati nežnosti, ali je ona to odbila.

Ipak, odlučila je da ga "iskoristi" kako bi se nakon žurke opustila, te ga je uposlila da je izmasira, što je on vešto iskoristio i ispipao joj grudi pošto je bila bez majice.

Autor: M. M.