Nisu ostale dosledne svojih reči!

Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo u nedlejama iza nas pokazale su neko prisnije druženje, kao i simpatije obostrano. One su to porekle, pored mnogobrojnih spekulacija u Beloj kući kao i video klipova na koijima se jasno video flert. One su odlučile da pređu preko svojih reči i jutro dočekaju zajedno u krevetu.

Da li će ozvaničiti vezu, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.