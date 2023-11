OVAKO TO RADE ANELI I KAČAVANDA! Svojim plesom DIGLE ŠIMANOVCE NA NOGE, a evo ko im je pravio društvo! (VIDEO)

Zaboravile sve sukobe!

Aneli Ahmić i Milekna Kačavenda oduševile su sve ove večeri u kazinu. Naime, njih dve su sve vreme igrale, a društvo su im pravili Matora, Vanja Živić i Marko Đedović,

Aneli i MIlena su bile zagrljene i pevale kao nikada do sada, te je definitino da su one zakopale sve sukobe koje su imale i sada su nastavile dalje kao da do njih nije ni dolazilo.

Autor: N.B.