Zapalile diskoteku!

Nakon što su videle da su Vanja, Žana, Matora i Aneli Ahmić izvele numeru "Romale, romali" kao zadatak od Drveta mudrosti, Maja Marinković i Miljana Kulić odlučile su da predlože Drvetu mudrosti da urade isto, samo sa pesmom "Pozovi ga ti".

Drvo je odobrilo zadatak i one su otpevale pesmu Goce Tržan i Sandre Afrike, a onda su odlučile da počaste ukućane Elite još jednom izvedbom, a to je pesma "Da li me vara sa tobom".

Autor: M. M.