Srećni što su pobedili!

Učesnici "Elite" nastavili su da se bore za pobedu u izazovu Velikog šefa, te su tako Janjuševa i Munjezova grupa pokazali pravi takmičarski duh.

No, međutim, njihove dve grupe krenule su ka poslednjem delu izazova, a to je da svi u koloni idu s balonima do novog dela imanja, tj. do fontane.

Bili su na korak jedni od drugih, a Janjuševa grupa doživela je peh, kada im je balon ispao nasred trke, te su morali da se vrate na početak.

Munjezova grupa, koju su činili: Terza , Milica, Matora, Aleksa, Maja, Stanislav, Teodora, Munja, Stefani i Luka Majčica, stigli su uspešno do cilja, te kada su došli tamo, skakli su od sreće.

