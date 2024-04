Zanimljivo!

Darkov naredni sagovornik u Šiša baru je Stanislav Krofak. On je izneo zanimljivu teoriju da se Ša kompleksira na njega zbog toga što je zgodniji, te samim tim nije smeo da skine majicu, pa priznao da bi se Miona pomirila sa njim da je on to želeo na početku.

Šta bi ovo danas sa Mionom i Ša? -rekao je Stanislav.

Cirkus i šou. Dobili smo zadatak da idemo zajedno svi i da se fotkamo i slikali smo se na kraju Miona i ja i šta da radimo. Bili smo kao neprijatelji nismo bili toliko blizu i na kraju šou. Ja danas kad sam video to izbliza to mi je strašno, čovek nije normalan. Ako mu je toliko smealo nije trebalo da je zagrli a pre toga se smeje, verovatno mu je bilo neugodno da pokaže to pred nama. Mislim da mu rade kompleksi ko je lepši i zgodniji, kad je trebao skinuti majice njega su pukli kompleksi. Naravno da njegov stil života donosi takvo telo i skužio sam da ga šiba. Evo Mića bi se skinuo a on ne sme, ja imam drugačiji stil života, nije u treningu i ima masnoću, to kao da staviš bmw i lambordžini. Izgleda da Miona više voli bmw da vozi.

Jel ti bude žao Mione kad vidiš šta proživljava sa njom?

On mora ići kod nekog lekara ali mi nije jasna osoba koja to dozvoljava. Zamisli sad da je ona pevačica i neko će doći da se slikaju, šta će tad biti, on će skroz poludeti. Ja sam njoj dozvolio da se tako ponaša slobodnije i obezbedio sam joj da peva u najboljim klubovima. Ja vidim da od njih neće biti ništa i to je jedina istina. Ja mislim da se on njoj svideo na početku i da je posle videla šta se desilo ali je duboko ušla u to, da sam ja ušao sa stavom da želim pomirenje ona bi se meni vratila ali je shvatila da od mene više nema ništa . Ona nije sigurna u taj odnos sto posto i mislim da ona mene poznaje jako dobro

Kako je tebi sa Majom? -pitao je Darko.

Nama je super, dobro funkvionišemo i videćemo vremenom šta će biti. Ja funkcionišem normalno i nemam potrebu da se svađam, ona je mogla da bude sa kim god želi a nije tako da to meni imponuje -rekao je Stanislav.

Autor: N.Š