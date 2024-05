Žestoko!

U toku je podela budžeta Ivana Marinkovića. On je počeo da rešeta kao nikada do sad. On je urnisao Slađu Poršelinu izrekavši joj najgnusnije uvrede, te joj je udelio mali budžet. Zatim je pohvalio Bebicu i Bojanu, te im udelio srednje budžete

Slađa Poršelina naravno mali budžet. Evo i tebi da se uvučem, ti si jedna od najvećih budala koja je ušla u rijaliti, ti se smeješ kao luda na brašno što znači da nisi normalna. Ja ne mogu da zamislim da neki muškarac ima ozbiljnu vezu sa tobom. Ti neartikulisano vrištiš i lupaš šakom od sto, ozbiljan si dupeuvlakač, smatram te dvorskom ludom. Osim što si budaletina ozbiljna, tvoje promene raspoloženja i odnosa sa ljudima su mi jako kontradiktorni. Užasno mi izgleda kada arlaučeš na Bojanu po ceo dan. Tebi će učešće da bude jel ste videli kako sam je*ala mater Bojani -rekao je Ivan.

Moram da demantujem Ivana Marinkovića jer je pričao da mi je bolje učešće i da nisam ničiji poltron a sad kad nismo dobri totalno menjaš priču. Ovo je šou program i ja se konstantno smejem, nikada nećete videti moje suze. Ja ovde nisam došla da neko šilji onu stvar nadamnom -odbrusila je Slađa.

Moram da dam Bebici srednji budžet jer se poznajemo dve sezone, svi misle da mene i njega spaja Miljana Kulić, umeo sam da mu zamerim mnoge stvari, ono što meni iskače iz našeg drugarstva i to što je pozitivno je što se otarasio Miljane i ako sad smatram da nisi u mnogo boljoj situaciji, imamo vrlo korektan odnos, ništa specijalno i ako ljudi misle da smo mi u čoporu i hvala bogu da si izašao iz životnog zatvora -rekao je Ivan.

Naš odnos i relacija je normalna i hvala na srednjem budžetu -rekao je Bebica.

Bojana srednji budžet, imam jako lepo mišljenje o tebi, uzimam u obzir tvih život ali mislim da nisi kvarna, veliki si borac, meni si jako gotivna, ne vidim mogućnost da uđemo u neki ozbiljniji sukob i to je to -rekao je Ivan

Nemoj da pokušavaš da ućutkuješ nekoga kad ti priča, nemoj da ti se desi još jednom, ne radi to i to ti je sugestija. Ja o tebi i Jeleni nikad nisam promenila mišljenje i mislim da ste pogrešno ozloglašeni među ljudima ovde -rekla je Bojana.

Autor: N.Š