'LATENTNI HOMOSEKSUALCU, ŠTA SI MI PRIČAO ZA MOMKE!' Matora optužila Anđela da voli pripadnike ISTOG pola, on ZAPENIO kao NIKAD: ZAKRŽLJALI muškarcu, boli te što nemaš... (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno sa učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Jovana Tomić Matora smatra da se Anđelo i Anita peru preko nje i da im je samo stalo do poklona fanova, Anđelo joj odbrusio da pokušava da ih dovede do dna i da se hrani zlobom i pakosti.

Ja nisam u paranoji sve sam rekla šta mislim. Ja tačno znam za šta me pecka, ja sve smem da kažem o meni, to neko držanje u šaci, sve što ikada budu pomenuli ja ću to da ispričam. Ja sam se odma setila posle svađe u parku i postoje ljudi za koje mi je pretila, ja smem sve da kažem o sebi. Oni meni dobacuju da ja njih želim da razdvojim ali poenta priče je pranje. Ako sam toliko bila loša što ste mi pričali neke stvari, ona nema koga nije uvukla ovde, ja makar kažem u svađi sve i svesna sam da imam takvu narav. Ima pravo da postoji netrpeljivost , kao i za Teodoru što je pričala, sve me vreme pecka. Preko nekih stvari se ne prelazi, slažem se da smo tu i on i ja pogrešili. Jel ja sad treba da ustajem da se perem od njih, toliko me smara ta reč pranje, svako treba da odgovara za svoja dela. Ja sam ovde mnoge nepravde doživela, sećam se da si tražio od menadžera da idete u Adam i Evu kao i u Kolumbiju -rekla je Matora.

Ti si pitala nas da ideš sa nama ali hvala Bogu da ti je istekao pasoš -rekao je Anđelo.

Ja više neću da ćutm, najviše elana mi je dala čestitka moje majke, neko ko stoji dostojanstveno i kaže da je sve uradio lažno i onda treba da se pere od mene. Mene je sad briga šta misli narod i ostale gluposti, ja sam sa ovim ljudima živela i vodim samo svoje bitke -rekla je Matora.

Ona hrani svoju zlobu i mržnju, ona je podla i odvratna. Suštinski je došla do toga da se ispunjava time -rekao je Anđelo.

On se hrani podrškom fanova i poklonima, ne sećam se da si takav bio na početku -rekla je Matora.

Ti si htela da budeš žrtva i mislila si da će se sve ovo preokrenuti, to joj je Marinković rekao da pusti malo i onda je skapirala da neće to biti pa je počela ponovo da gazi -rekao je Anđelo.

Što ne kažeš šta si pričao za Teodoru i za oca i ujaka. Praviš se fin i prepošten jer ništa ne ide javno. Ti si latentni biseksualac i ne smeš da kažeš šta si osetio prema nekom dečku napolju, šta si me pitao za bivšu da li voli devojke, a ne ja da pričam o tebi i onda da ispadne da ja pričam o tome -rekla je Matora.

Tebi je krivo što nisam tebe is*arao, zakržljali muškarcu, oćeš da budeš muškarac a ustvari si slabić jedan običan -rekao je Anđelo.

