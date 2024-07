Miona i Stanislav rešili da se obračunaju: Ona bez blama brani njegovu bivšu ženu, Krofak je pokopao argumentima! (VIDEO)

Očekivano?!

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Darko Tanasijević ugostio je ove noći Mionu Jovanović i Stanislava Krofaka. Miona i Stanislav su rešili po prvi put da isteraju stvari na čistac, te su se suprodstavili jedno drugom.

Stanislave da li misliš da se Miona sada vadi kada nameće da si je ti varao? - upitao je Darko.

-Da, treba biti iskrena i da kaže zaljubila sam se. Glupo je da sada prebacuje neke stvari na mene, a mogla je odmah da me ostavi. Ona da nije upoznala Ša ona bi preko ovoga prešla - rekao je Stanislav.

-Ja sam mislila da je on jedan divan dečak, ali očigledno nije. Saznala sam neke stvari, ali nisam imala snage, volela sam ga i pokušala sam da zanemarim stvari. Mislim da bih napravila veliku grešku da sam se udala za njega. Govorio mi je jedne stvari za bivšu suprugu, a onda sam videla neke njene izjave. Dobro je što je ovako ispalo, nije lep način, ali bar sam ušla u novu vezu i našla dečka. Smatram da sam ja mnogo bolju stvar radila, nego on mesecima dok je mene nagovarao da pređem da živim sa njim. To je katastrofa, dno dna - rekla je Miona.

-Ona je znala kompletan odnos mene i moje bivše supruge, sve je znala i za firmu i sve. Sada okreće sve na firmu i to, a prva mi je govorila da sklonim ženu iz firme. Meni je glupo da slušam ove stvari. Ona je čak meni govorila da trebam da tužim ženu, ja da sam bio takav, čula bi i saznala - rekao je Stanislav.

-Čula sam šta su mi njegovi najbolji drugovi pričali, da je ženskaroš. On sad manipuliše situacijuom i preokreće. Jel moguće da bi majka njegovog deteta pričala te stvari, a da baš ništa nije istina - rekla je Miona.

-Ona je sve znala, ona zna moje prijatelje, sve, apsolutno sve. Ove njene priče nemaju smisla. Ove njene priče padaju u vodu - rekao je Stanislav.

-Ja ne verujem da je on tukao suprugu, prema meni nije bio nasilan, ali on sad šalta neku priču. On je i za svingeraj lagao, išao je mnogo više puta - rekla je Miona.

-Ti si bila sa njim, a znala si to. Sada ti smeta kad si u vezi sa Ša - rekao je Darko.

-Ja sam proverila sve, on je išao po svingraj klubovima - rekla je Miona.

-Ja nisam išao tamo dok sam bio sa njom, evo našao sam poruke od Jovane. Meni je smešno ovo ,ona veruje mojoj bivšoj ženi, a ne veruje Vanji za Ša - rekao je Stanislav.

-Sada pričamo o Stanislavu, kada Nenad bude gost pričaćemo o njemu. Sigurno da ima istine i u Vanjinoj izjavi, kao i u Tarinoj. Nije ista težina kada kaže supruga koja je bila s njim od 18te godine, a Nenadova posle tri meseca - rekla je Miona,

-Ja sam sve ostavio ženi sve, a krenuo od nule i sve gradio od početka, ali o tome neću pričati uopšte i neću mešati ženu - rekao je Stanislav.

-Kolo sreće se okreće. Nije sve tako sjajno i bajno kako on priča - rekla je Miona.

Ti dok si bila sa njim si htela da mu pomogneš u borbi sa ženom, a sada zauzimaš njenu stranu - rekao je Darko.

-Ja nikada nisam išla protiv nje, ali sam bila uz njega. To ne menja činjenicu da je on mene varao, presabrala sam se i nikad se ne bih vratila tom odnosu - rekla je Miona.

Miona zar ti nije bilo olakšanje dva dana pred ulazak si saznala da te on varao, bolje da budeš sama, pa šta bude biće - rekao je Darko.

-Ja sam konstantno bila u sumnjama jer je bio ženskaroš. Tek sad po izlasku dok sam presabrala kockice, Bogu hvala što je ispalo ovako - rekla je Miona.

Autor: N.P