Anita otvorila dušu: Brak sa Matorom joj je najveća greška, a evo šta kaže o Matei Car

Pobednica Elite progovorila otvoreno o svojim ljubavnim turbulencijama!

Anita Stanojlović u emisiji "AmiG Show" priznala je da joj je brak sa Jovanom Tomić Matorom najveća greška, a onda i progovorila o dopisivanju sa Mateom Car.

- Da uđem u brak sa Matorom... Često razmišljam da je to možda trebalo da se desi da bih se opametila i promenila neke stvari u životu - govorila je ona, pa dodala:

- Meni je bilo čudno što je to žena, kad sam pristala, onda mi to nije bilo to. Nisam znala ni tamo da odgovorim na ta pitanja. Ja sam se dopisivala sa tom devojkom pre venčanja, u porukama piše da ne želim ništa, da nikad ne bih prevarila Jovanu i da ne želim da se vidimo. Kad smo potpisivale ugovore ja sam znala da će to da pukne, ali sam pustila. Desilo se u novembru, bila sam nervozna i to su svi primetili, zbog tih poruka. Čim sam se vratila na muškarce znači da mi to nije bilo to i da mi treba muškarac. Zaludela sam se, bilo mi je zaniljivo... Ona ume da pruži pažnju, spremi hrani i bilo mi je lepo, mislim da me je to kupila, ali sad kad vidim kakva je osoba to je katastrofa.

- Kako si podnela razvod? Matora je teško - upitao je Ognjen.

- Mislim da je ona to folirala. Ja sam teško podnela, skinula me je golu, krali su mi hranu, nisam imala sa kim da pričam i smršala sam. Bilo mi je lakše kad je Anđelo ušao.

Autor: Andrea Nikolić