Uroša otac hteo da pošalje u manastir: Otvorio dušu o porodičnim odnosima, na ivici suza priznao šta sve majka radi zbog njega! (VIDEO)

Potresna ispovest u porodičnim odnosima!

Voditeljka Ivana Šopić upitala je Uroša Stanića u emisiji "Narod pita" u kakvom je odnosu sa mamom, nakon napuštanja "Elite".

- Rekla mi je da su se smejali ljudi i sladili našoj muci. Mi smo stalno u kontaktu, podržavamo se i udrženim snagama gradimo lepšu budućnost. Planiram da mama dođe kod mene i da započnemo život kakav zaslužujemo. Moju mamu su stresirale svađe, ali da sam je obrukao i da me se stidi, to je čista laž. Mama i sestra su uvek bile uz mene, pa su i sada, a sa ocem i drugim članovima porodice nisam u kontaktu. Krenuo sam ispočetka i trudiću se a zaobravim prošlost. Sve je super... Jednom je morala da šapuće kad sam je pozvao, da moj otac ne čuje da priča. Kad je došla moj otac ju je zvao da dođe kući. drago mi je što je hrabra i što se ne obazire na mog oca i što je uz mene - pričao je Stanić.

- Da li te se odrekao otac? - pitala je voditeljka.

- Po svemu sudeći jeste. Predlagao je dam idem u manastir, kako bih izašao na pravi put. Njega nije blam stvari koje je meni radio. Nisam u kontaktu sa njim, što dalje od mene i ne bih hteo da ga vidim. Ja sam zahvalan rijalitiju što me je ojačao. Meni je Janjup nadomestio neke stvari, otac me nije naučio da plivan. On je mene tukao, izgladnjivao i radio druge stvari. Janjuš je meni ulepšao neke trenutke i zato mi je ćao što su neke stvari urušene - govorio je Stanić.

- Zato moraš da poštuješ neke stvari. Kad te neko prihvati kao ja, a drugi nisu, napravio sam pozitivan cirkus sa tobom - rekao je Janjuš.

- Je l' sam ja zaslužio uvrede i psovke koje sam dobio od tebe? Tebi je sve bila sprdanja - dodao je Uroš na ivici suza.

Autor: Andrea Nikolić