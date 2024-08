EVO ZAŠTO SVI PRIČAJU O VENČANICI JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ Skromna bela haljina oduševila javnost

Učesnica rijalitija "Zadruga" Jovana Ljubisavljević bila je u ozbiljnoj je vezi sa 14 godina starijim biznismenom Bogdanom Srejovićem, bivšim dečkom pevačice Cece Ražnatović, a nedavno se ljubavni par venčao u strogoj tajnosti.

Bogdan i Jovana su sve iznenadili fotografijama sa tajnog venčanja, a najviše je privukla pažnju njena skromna bela venčanica.

U vreme kada devojke za svoj poseban dan žele glamur, šljokice i obično se priklone "preterivanju", ova mlada je učinila sasvim suprotno.

Jovana je u Granačanici svom partneru izgovorila sudbonosno da u svedenoj beloj haljini koja se vukla po podu, a na sebi nije imala ni jedan ukras.

Cipele koje je izabrala za ovu priliku bile su šljokičave a jednostavan veo bio je iste dužine kao i haljina koji je na sebi imao tek po neki umetnuti biser.

Dve efektne bele šnale u kosi takođe sa biserima idealno su se uklopile uz veo, a dve biserne minđuše samo su dodale eleganciju ovom stajlingu.

Haljina je bila golih leđa koja je isticala njenu izvajanu figuru. Takođe jednostavna šminka istakla je njene crte lica a kompletan stajling očarao je pratioce, te su pljuštali komentari na društvenim mrežama, a Jovanin izgled je bio predmet oduševljenja.

"Predivna si", "Kakva haljina", "Predivan stajling, prelepa si", "Koliko je ovo nežno i lepo", "Ovako mlada treba da izgleda" i mnogi drugi...

Jovana je ovim potezom dokazala da modno pravilo "manje je više" itekako ima smisla i da je jednostavno uvek elegantnije i upečatljivije.

Podsetimo, u medijima se takoše pojavila vest da je Jovana u blagoslovenom stanju i da uskoro ulazi u 4. mesec trudnoće. Bivšo dečko sa kojim je bila u Zadruzi poželeo joj je sve najlepše i nahvalio njenog supruga.

- Pa, mogu da kažem da zaslužuje svu sreću ovog sveta i zašto bi me iznenadila ova vest? Nije se desilo preko noći, dugo su oni bili zajedno i red je da se ta ljubav ovekoveči, on je momak na mestu, vredan, sposoban, tako da mi je drago zbog nje, ponoviću da ona to zaslužuje. Pozdrav za njenu porodicu i sve najlepše njoj u braku i životu.

Autor: N. Brajović