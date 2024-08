Evo kako se oseća Bebica kada se priseti Miljanine borbe za život: Otkrio da li je sa Kulićima na sudu (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

Bebica je tokom emisije progovorio o Miljaninom problemu koji je imala pre dve godine kada je jedva ostala živa

- Sve što je trebalo da se preda sudu, ja sam predao. Sve će se dokazati na sudu - rekao je Bebica pa je dodao:

- Bio je jako težak period za mene i nju tada kada je bila na ivici života. Tada smo svi bili uz nju,a ne bih voleo da to iko oseti. Ja sam bio uz nju sve vreme, i moram reći da mi je drago što je to iza nje, i što se izborila. Meni je trebalo dosta vremene da shvatim, ali uspeo sam to je deo mene, i mog života . - rekoa je Bebica.

Detljnije u nastavku.

Autor: N.B.