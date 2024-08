Pokazala je nepoštovanje: Gledateljka stala na Mićinu stranu, pa iskritikovala Mionin odnos sa roditeljima! (VIDEO)

Ne podržava njeno ponašanje!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Aneli Ahmić, Miona Jovanović i Lepi Mića.

Uključila se nova gledateljka, Kristina iz Novog Sada.

- Slažem se sa Mićom. Miona je pokazala nepoštovanje i prema svojim i prema Stanislavljevim roditeljima, što je vrlo ružno. Istina je da je Ša rekao ako sad odeš, završili smo, ali mislio je da će otići sa Stanislavom. Miona je dosta kontradiktorna - rekla je Kristina.

- Oni su posmatrali moj odnos sa Ša, sve te uvrede i gledali su Stanislava. Smatraju da me je poštovao, a on me varao. Nikad se ne bih pomirila sa takvom osobom, ni da je kleknuo - rekla je Miona.

Autor: Iva Stanković