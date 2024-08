Prvo oglašavanje Filipa Đukića za Pink.rs nakon vesti da ga je granična policija zaustavila: Otkrio tačno šta se desilo, evo detalja

Kako su mediji prenosili, Filip Đukić, bivši zadrugar i voditelj RED televizije zaustavljen je danas na granici Crne Gore i Srbije, a sada se za Pink.rs oglasio Đukić.

Voditelj RED televizije i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Filip Đukić, kako su prenosili mediji zaustavljen je na granici Crne Gore i Srbije, te su mu tom prilikom, kako je istakao izvor za medije, prečešljali ceo automobil.

- Filip je sa prijateljima krenuo za Srbiju iz Crne Gore. Dole na primorju je bio na letovanju jer sam ga nekoliko puta sreo u Budvi. Upravo je zaustavljen na granici. Iz kola je morao da izbaci od stvari. Usledio je detaljan pretres. Malo je delovalo neprijatno jer su ljudi gledali šta se dešava. On je objašnjavao pripadnicima tamošnje policije da nema ništa da prijavi, ali uzalud, oni su pregledali kofere, prtljažnik, ma sve do najsitnijih detalja. Ne znam zbog čega im je baš on bio sumnjiv- priča očevidac za Kurir.

Ekipa portala Pink.rs odmah je stupila u kontakt sa Đukićem, koji je za naš portal potvrdio da je istina da su ga zaustavili i da su mu prečešljali ceo automobil, a s obzirom na to da nisu ništa u njemu ilegalno pronašli, kako je rekao, legitimno su nastavili svoj put.

- Mi smo s Ade Bojane krenuli, nismo oprali auto jer smo žurili da izbegnemo gužvu i na granici nešto smo se smejali i policajac nas sa strane kloni i otvori. Pregledali su ceo auto, sve stvari, kofere i torbe. S obzirom na to da nisu našli ništa osim naših ličnih stvari, mi smo prošli sve i evo nas na Zlatiboru sada, tako da je sve okej - bilo je sve što nam je Filip rekao kad smo ga pozvali.

Autor: Nikola Žugić