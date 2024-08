Haos u programu uživo: Matora nasrnula na Munjeza, obezbeđenje uletelo u studio! (VIDEO)

Karambol tokom programa uživo!

U emisiji 'Narod pita' voditelj Darko Tanasijević ugostio je Danijela Dujkovića Munjeza, Matoru i Stefani Grujić. Munjez je udario na Matorinu porodicu, te je ona žestoko nasrnula na njega.

Otkud to da ste zajedno došle? - upitao je Darko,.

- Pa ja sam gluvarila ceo dan po gradu i kažem što ne bih pokupila i nju - rekla je Matora.

- Pa da - rekla je Stefani.

- Obe ste kasnile, ali se nijedna nije javila Munjezu - rekao je Darko.

- Ja nemam potrebu, nisam ni prošli put - rekla je Stefani.

- Ja nisam naravno, nemam potrebu. Ja kapiram da kad izađeš bez love mora da uđe u sledeću sezonu, pa se kači na mene. Meni je to totalno okej , razumem i ljude koji to rade. On proziva druge ljude, a nije svestan ni kome je dužan i ružan. Gledala sam emisiju kada je Stefani gostovala, ja ne znam koji on problem ima sve i da sam ja sa Stefani - rekla je Matora.

- Ja pričam samo sa Darkom, ne odgovaram nikome. U prošlom narod pita kad sam bio, davao sam intervju, Stefanu se kao nešto ubacuje - rekao je Munjez.

- Kad budeš vratio 20 000 eura kome duguješ, možemo da pričamo - rekla je Matora.

- Ajde bre, pali, praviš sa njom istu priču kao sa Anitom - rekao je Munjez.

- Ajde smuvaj se sa mnom Stefani molim te - rekla je Matora.

- Devojko za sedam godina nisi našla nijednog prijatelja, nemaš sa kim da se družiš - rekao je Munjez.

- Jel si vratio lovu? Oćeš da ti pozajmim? - upitala je Matora.

- Ajde ćuti molim te, za sedam godina nemaš dinara - rekao je Munjez.

- Munjez mnogo pominješ taj novac, jel misliš da ona pokušava Stefani da omađija novcem? - upitao je Darko.

- Naravno - rekao je Munjez.

- On ne kapira da je ovde u studiju jer je Stefani njegova bivša i ljudi misle da smo nas dve zajedno. Nisam imala jednu svađu sa njim, on me napolju kao pljuje. Ja sam od Vanje Živić sve čula, rekla mi je da si me krao i sve - rekla je Matora.

- Roditelji te se odrekli, ajde beži - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Nakon što je Munjez tvrdio da su se Matore roditelji odrekli, ona je nasrnula na njega.

Autor: N.P.