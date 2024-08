Neočekivano: Gledalac optužio Teodoru da je prevarila Bebicu s Munjezom u noćnom provodu! Tvrdi da poseduje dokaze! (VIDEO)

Haos!

Usledilo je uključenje narednog gedalaca, koji je optužio Teodoru Delić da je bila prisna s Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Darjan me je molio da ga dodam na Instagramu, javljao mi se često. Pisao mi je poruke, a ja mu nisam odgovorila i to je to - kazala je Miljana.

- Dobro veče, Damir kraj telefona. Teodora, ono veče kad si izašla s Munjezom, gde si bila posle? - upitao je gledalac.

- Bila sam na splavu deset minuta, a posle toga sam otišla kući - istakla je Teodora.

- Ja sam na tom splavu bio pored vas i video sam šta ste radili. Mogu da objavim slike na kojima se ljubite - kazao je gledalac.

- Možda ste popili malo više, to nije istina - rekla je Teodora.

- Znaš ti šta si radila, vrlo dobro - kazao je gledalac.

- Stigla je poruka od Munjeza sad ću je pročitati:'' Teodora se ne seća da mi je rekla ono za Bebicu, a ne seća se ni da je bila s Mastorom'' - pročitala je voditeljka.

- Stojim iza toga da mu ništa nisam rekla - istakla je Teodora.

Autor: S.Z.