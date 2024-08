Nije želeo da živimo zajedno: Maja otkrila sve detalje o raskidu sa Stanislavom, ovim postupkom ju je dotukao! (VIDEO)

Priznala da se ona dala mnogo više u odnosu!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću. Maja je otkrila da Stanislav nije želeo da žive zajedno, te je nju to povredilo.

- Majo ne padaj na lepe reči, moraš da pogledaš istinu u oči. Bila si super sama, a poklekla si zbog veze sa Stanislavom. Srozala si svoje ime, pouzdanje, stav, sve - rekla je gledateljka.

- Ja ne smatram da sam se ukanalila, ja sam se iskreno zaljubila. Ako se neko ogrešio o mene, tu ja nisam kriva. Ja sam sebe dala hiljadu posta - rekla je Maja.

- Stanislav je gledao Maju da iskoristi, trebao mu je publicitet. Ako neko pokušava da promeni Maju, onda tu nema više ljubavi ili ičega - rekao je Lepi Mića.

- Moram da kažem da je Mića za ovo u pravu, ne treba niko da me menja - rekla je Maja.

- Tako je, on može da je kritikuje, a ne da je menja - rekao je Mića.

- Ja sam u ovom odnosu bila sto posto ispravna, ako ti neko da povod da budeš ljubomorna, onda postoji razlog za tako nešto. Meni nije odgovarala ta doza slobode koju je on hteo da ima, onda jednostavno nije to to - rekla je Maja.

- On ne može da menja svoje navike, jel ti znaš šta je svingeraj? Ona treba da kaže zašto se zaljubila u njega - rekao je Mića.

- Ja mislim da je Maja jedino iskreno volela Filipa Cara, ne može da bude opravdanje ja živim život, život je napolju - rekla je gledateljka.

- Ako je rečeno da može da sedi troje na garnituri levo i desno, a već sede ljudi i on dođe i sedne pored Maje. Pa zašto? Stanislav je ušao da se obračuna sa Ša, kad mu se Ša izvinio on je postigao svoj cilj. Maja je bila usput priča da se on ispromoviše - rekao je Mića.

- Majo da li si ti znala da je on išao sa Mionom u Selce? - upitala je Ana.

- Pa da, ali on mi je rekao da svake godine tu letuje i to je to - rekla je Maja.

- Majo da li si ti tužna jer te on ponizio ili jer ga voliš? - upitala je Ana.

- Nisam ja rekla da me on ponizio, mi smo ostali u dobrim odnosima - rekla je Maja.

- Majo ti si ponižavala sebe, a unapred si znala da od toga nema ništa - rekla je Ana.

- Meni nije normalno da 7 dana u nedelji dva dana budem u avionu, dva u Beogradu, nije mi to normalno. Ja sam pokušala da promenim to i budemo zajedno uvek, on nije to želeo, nije bio spreman. Možda je tako i najbolje, da svako ode na svoju stranu - rekla je Maja.

- Majo da li bi se pomirila sa Stanislavom? - upitala je Ana.

- Nemam potrebu da nekoga vređam, ostali smo u normalnim odnosu - rekla je Maja.

- Da li si upoznala njegove roditelje? - upitala je Ana.

- Upoznala sam mu tatu i brata i zaista su divni ljudi - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.