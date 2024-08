Ovaj odgovor su svi čekali: Maja konačno priznala da li je ostala u trudna sa Stanislavom! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću. Maja je ovom prilikom odgovorila da li je trudna.

- Ja nisam ge* i ne volim da me neko je*e, ja volim žensko, ali za to sam star. Ja sam čovek koji ima porodicu, to je za mene svetinje. Ne dozvoljavam da se neko sa mnom šali na taj način, okej je da neko kaže da sam simpatičan, ali ove priče ovo stvarno prelazo granicu - rekao je Lepi Mića.

- Vidim da Maja ne želi da priča, žao mi je, vidim da je tužna i umorna. Htela bih da je pitam kako komentariše što se Teodora Delić ograđuje od Takija? - upitala je gledateljka.

- Ja to stvarno nisam ispratila, ne znam šta ću sa svojim životom - rekla je Maja.

- Mnogo poruka mi je stiglo, kažu da se istorija ponavlja. U smislu da ti se dešava nešto zbog čega si bila tužna i pre. Svi kažu da si trudna - rekla je Ana.

- Ne, to nema veze sa životom, stvarno - rekla je Maja.

- Takođe mi pišu da je Maja ta koja je mnogo pogrešila i da je zato ona utučena - rekla je Ana.

- Nešto je nju pogodilo toliko da nije imala snage da se izbori - rekao je Mića.

Autor: N.P.