Da li si nekada probala narkotike?! Voditelj jednim pitanjem PRESEKAO Aneli, palo priznanje i o protivzakonitim radnjama: Nisam svetica... (VIDEO)

Aneli Ahmić, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 7", dala je brojne škakljive odgovore u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem".

Jedno od za nju neprijatnijih pitanja bilo je da li je nekada probala nedozvoljene supstance.

- Jesam, kao što sam pričala - priznala je Aneli, pa pojasnila:

- Uvek će se pričati i pisati, zato što je iznešeno ono što je iznešeno o meni... Uvek će se kačiti na to. To je neka moja prošlost, ja se toga ne stidim, da sam ponekad to radila... Nemam problem sa tim.

Žugiću je takođe iskreno odgovorila na pitanje da li je nekada počinila neki prestup.

- Radila sam neke stvari koje nisu bile dozvoljene, ali to je neka prošlost. O svemu tome sam i pričala. Kada sam dobila Noru, ja sam se totalno promenila, neke stvari me ne zanimaju više. Ali, da sam bila svetica, nisam. Ima ih dosta - priznala je Aneli Ahmić u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem".

Kakva je još priznanja dala pogledajte u nastavku:

Autor: Darko Tanasijević