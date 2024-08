Nas dve smo kao sestre: Slađa se pohvalila da je Maja smatra najboljom drugaricom, otkrila sve o aferi sa poznatim imućnim fudbalerom! (VIDEO)

Bomba koja čeka da eksplodira!

Popularna starleta i rijaliti učesnica, Slađa Poršelina Lazić, gostovala je sinoć u emisiji 'Narod Pita' zajedno sa svojom drugaricom Majom Marinković. Za razliku od Maje koja je navela da je Slađa njen fan, Lazićeva smatra da su one kao sestre rođene, te da najbolje razumeju jedna drugu. Slađa je takođe otkrila sve o aferi sa imućnim fudbalerom koji ispunjava njen ljubavni život.

Ćao Slađo u kakvim si trenutno odnosima sa Majom, videli smo da ste pričale juče 40 minuta na pozivu, da li će se desiti obnova prijateljstva?

Stalno se spekuliše da Maja i ja nismo u dobrim odnosima što nije istina, mi smo se malo distancirali u januaru u Eliti ali je došlo do pomirenja, mi smo kao sestre, tako da se dešava i u porodici. Smatra da Maja jako dobro zna ko su njeni prijatelji i sada kad je raskinula mi se javila jer zna da ću je dobro posavetovati i stvarno mogu da se pohvalim da Maja smatra za mene da sam joj dobra prijateljica, jer sam sa njom i kad je na vrhu i kad je na dnu.

Slađo, kada je tvoj privatni život u pitanju, spekuliše se da li si maznula nekog tajkuna, zaista pleniš, da li si našla pravog?

Ja sam se baš pohvalila tvom kolegi prošli put da me je maznuo jedan fudbaler, da li mi je on kupio besnu mašinu ostaće tajna ali generalno mogu reći da sam emotivno ispunjena i da je to neka stara nova ljubav. On je jako poznat i zgodan što je najbitnije.

Autor: Nemanja Šolaja