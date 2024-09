Samir Ramović mora hitno na operaciju: Završio na infuziji zbog lošeg zdravstevnog stanja, ovom slikom zabrinuo javnost!

Bivši rijaliti učesnik, Samir Ramović, ima velikih zdravstvenih problema, o čemu je govorio ranije, a sada je objavom zabrinuo pratioce.

On je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako leži u svom domu, ali sa priključenom infuzijom na ruci.

On se potom nije oglašavao, te se njegovo trenutno stanje ne zna, njegovi fanovi se nadaju da nije u pitanju ništa ozbiljno.

Podsetimo, Samir je nedavno otkrio da ima komplikacija sa bolesnim bubrezima i da je neophodno da ide na operaciju, te zamolio sve ljude dobre volje da mu pomognu, jer i nakon prodaje stana i dalje nema dovoljno novčanih sredstava za lečenje.

- U pitanju je insufijencija bubrega u poodmakloj fazi. Trenutno mi oba bubrega, kako kažu doktori, rade sa svega deset odsto kapaciteta. Funkcija bubrega je oštećena još davno, kada sam imao šest godina imao sam problem - bakteriju. Popio sam neku vodu koju nije trebalo. Tada mi je rađena biopsija bubrega, bio sam na određenoj terapiji. Kasnije se opet javio problem, u osmom razredu osnovne škole. Tada sam takođe bio na terapiji, ponovo je rađena biopsija, isti problem. Posle te terapije je funkcija bubrega bila oštećena, ali nije bilo drastičnog odstupanja od uredne funkcije, možda su neki parametri bili malo povišeni, gubio sam belančevine u urinu... 2009. sam imao upalu, jer sam trenirao fudbal - priča zadrugar i dodaje:

- Tada je počeo da mi kreatinin ide na gore. Ako je gornja granica za odraslu osobu 120, meni je tada otišao na 130, pa na 140, 150... Pre ulaska u rijaliti mi je bio oko 200. Kada sam izašao i ponovio nalaze, video sam da mi je funkcija bubrega naglo opala, taj kreatinin mi je otišao na 600 i nešto, urea na 32, a do 10 mislim da je granica normale. Odmah sam bio spreman za dijalizu, ali sam dobio određene lekove. Posle dve nedelje sam ponovio nalaze, urea je krenula da pada, samim tim sam odmah izbegao dijalizu, da ne dođe odmah do toga, ali mi je doktor odmah predložio da nađem kardiohirurga, da mi ugrade u ruci šta treba, da budem spreman za dijalizu. Prema njihovim predviđanjima, jako brzo će, najkasnije do Nove godine, ipak doći do dijalize. Trebalo bi da se uradi transplatacija bubrega, da ne dođe do dijalize. Čovek kad krene na dijalizu, menja mu se način života sto odsto, svakog drugog dana je u bolnici od četiri do šest sati. Već sada mi preti opasnost od oštećenja drugih organa, kao što je, recimo, koštana srž, kosti, problemi sa želucem... Od lekara sam dobio 5-6 lekova koje pijem svakodnevno, da bih sačuvao te druge organe. Parametri pokazuju da ide ka tome, da postoji mogućnost da se to negativno organizuje na druge organe. Preporučena mi je transplatacija bubrega, što pre, da ne bude kasno, dok ne dođe do trajnog oštećenja drugih organa. Ako dođe do toga, onda nema transplatacije, već je čovek na dijalizi do kraja života, dolazi do određenih komplikacija i lošeg ishoda - rekao je tada za Pink.

Autor: N.P.