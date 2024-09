U studio kod voditeljke Dušice Jakovljević pridružio se Jovan Pejić.

Njegova najveća podrška i kako on kaže, njegovi bogovi, su njegova majka Zlata Petrović o otac Peja. Ponosan je što je njihov sin, a kroz život se bavio svim I svačim. Sebe smatra duhovitim i druželjubivim, a seks pred kamerama mu je okej, s obzirom na to da mu ne bi bio prvi put. On je Jovan Pejić!

Autor: Andrea Nikolić