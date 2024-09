U studio kod voditeljke Dušice Jakovljević stigao je novi učesnik Elite 8 Nikola Grujić Gruja!

Iako je prevario suprugu u "Zadruzi", danas su kao najbolji prijatelji. U "Elitu 8" ulazi sa devojkom nikad sigurniji u nju i spreman da ne bude on tema komentarisanja, već da bude on komentator. Kako kaže, više je voleo ženu nego devojku, a sa njom će imati s*ks pred kamerama. On je Nikola Grujić Gruja!

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Andrea Nikolić