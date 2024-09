U studio kod voditeljke Dušice Jakovljević stigao je novi učesnik Elite 8 Petar Ilić!

On je jedan od glavnih “krivaca” što smo mi ovde, jer je upravo on bio deo ekipe koja je prva donela rijaliti u Srbiju. Navija za Crvenu Zvezdu, a kako kaže, miran je i povučen. Za Ivana Marinkovića nema nijednu pohvalnu reč, a u "Elitu 8" ulazi kao slobodan. On je Petar Ilić!

Autor: Andrea Nikolić