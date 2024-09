Branio sam je deset meseci, a ona... Moka Slavnić prekinuo ćutnju o Anđeli Đuričić, čim je ušla u Elitu 8 rešio sve da ispriča (VIDEO)

Moka Slavnić, otac Zvezdana Slavnića, uključio se u emisiju telefonskim putem i progovorio o sinovljevoj vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite 8".

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda rijaliti učesnik, Zvezdan Slavnić. U toku emisije u program se uključio njegov otac Zoran Moka Slavnić, slavni košarkaš, koji je komentarisao njegovu bivšu ljubavnu vezu s Anđelom Đuričić, aktuelnom učesnicom "Elite 8".

- Kad se sve to dešavalo, nije rekao do kraja priču. Rekao je da je to zbog roditelja. Zapamtila mu je avanturu sa Majom, ali je zaboravila kad su živeli zajedno mesec dana. Ako se ništa nije desilo, zašto je raskinula? On je to namerno uradio sa Majom, da je kazni, jer je bila bezobrazna. Anđelu sam branio deset meseci, ona je otišla i nije poslala nijednu poruku:"Moko, hvala za sve" - rekao je Zoran.

- Čuli smo od Zvezdana da je ona htela da se miri s njim - rekla je Anastasija.

- Rekao sam mu da pusti da ona vodi igru, ako tu ima ljubavi. Rekao sam joj da joj želim sve najbolje, ako se više nikada... - rekao je Moka.

- Da li bi se Anđela pomirila sa Zvezdanom, ako on uđe - pitao je Panda.

- Bi, tvrdim sto posto. To je bila velika ljubav, nije bilo fejk. Nakon izlaska bili su u najvećoj mogućoj ljubavi - kazao je Moka.

Autor: Iva Stanković