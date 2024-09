Gastozov pradeda je legendarni glumac: Ostao je upamćen po čuvenim replikama, a kad čujete o kome je reč ŠOKIRAĆETE SE

Nenad Marinković, poznatiji kao Gastoz, ušao je u rijaliti "Elita 8" kao tajanstveni učesnik kojeg je produkcija krila do samog ulaska.

Naime, ono što malo ko zna, jeste da je Gastozov pradeda čuveni glumac Stanojlo Marinković, koji je ostao posebno upamćen po ulozi u kultnom filmu "Ko to tamo peva" Slobodana Šijana.

Pre nekoliko godina je otkriveno da je Stanojlov unuk - Svetislav Gastozov otac. On se prisetio kako je izgledao susret njegovog dede i reditelja ovog filma Slobodana Šijana.

- Moj deda Stanojlo je glumac iz filma "Ko to tamo peva", a koji je imao onu čuvenu repliku: "Buši, buši, ahaha..." i "Decooo, zvaću decu!" To mi je bio deda, očev otac. A glumio je i u filmu "Maratonci trče počasni krug", tu je igrao onog što vadi iz bunara... Inače, prezime koje nosim je Sinđelić, po babi, njegovoj supruzi, a on je bio Milenković, a oni su tamo greškom napisali Milinković i tako je ostalo do danas - pričao nam je Đura.

- Sećam se zanimljive situacije s rediteljem tog filma Šijanom, kad smo išli da potpišemo neki ugovor za dedu. To je bilo tamo na Košutnjaku. Dolazi Šijan, ogroman čovek. Kad ugleda mog dedu Stanojla, podiže ga uvis od sreće. Šijan je bio toliko fasciniran dedom da je plaćao vozača da ga odvozi i vraća kući iz Deliblatske peščare. Kaže moj deda meni: "Đuro, ne mogu ja da idem, nisam uzeo detelinu." Ja mu kažem: "Idi bre, deda, to ti je neko platio da se pojaviš na televiziji." I poslušao me je. Tu je i umro i sahranjen je u Grabovcu. "Ko to tamo peva" je najbolji film koji je snimljen kod nas posle Drugog svetskog rata, to je sigurno - podelio je Gastozov otac s nama ovo zanimljivo sećanje.

Inače, čuveni Stanojlo je rođen davne 1909. godine, a preminuo je 2000. u 91. godini. Živeo je u selu Grabovcu, gde je radio kao limar.

On se, osim u filmu "Ko to tamo peva", pojavio još i u ostvarenjima kao što su: "Najlepše doba", "Kako sam sistematski uništen od idiota" i "Maratonci trče počasni krug".

Autor: N.Brajović