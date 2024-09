OTROVANA DEVOJČICA JE SESTRIČINA BOJANE PAVLOVIĆ: Bivša učesnica Elite otkrila stravične detalje: U komi je, bore joj se za život

Devojčica (3) sinoć je dovezena u bolnicu u Tiršovoj zbog teškog trovanja alkoholom, a njoj se lekari bore za život. Kako saznaju domaći mediji, devojčica je sestričina bivše rijaliti učesnice Bojane Pavlović.

Tim povodom se oglasila Bojana Pavlović koja je istakla da se devojčici bore za život i da je trenutno u komi.

- Bila sam trenutno u Centru za socijalni rad kako bih pokupila decu. Samo znam da kad sam držala lajv na Tik Toku sestra mi je poslala hitno poruku da je nazovem, odmah sam prekinula lajv i nazvala je. Rekla mi je da se nešto dešava, da ima jake bolove i da je počela da krvari i nije bila u svesnom stanju. Nisam bila pored njih, pa sam iz Novog Sada pozvala hitnu pomoć, došla je hitna pomoć po nju, međutim, pre nego što je stigla hitna pomoć ona se porodila prevremeno u trećem mesecu u kupatilu. Oni su došli po nju i odveli je na hitnu operaciju. Nisam znala da je nešto baš tako hitno već mi je ona javila iz bolnice kako je sve okej i kako je komšija sa klincima i da ne brinem. Rekla sam ako se nešto zakomplikuje, da javi. Međutim, njoj se stanje pogoršalo i morala je na transfuziju krvi. Čekala sam da mi se javi, a ona se nije javljala i kad mi se javila rekla je da dođem za Lazarevac, da su klinci u Centru za socijalnu rad, a onda me zvala i socijalna radnica i rekla da dođem da preuzmem decu i da se Tijana otrovala od alkohola, prevezena je u Tiršovu i bore joj se za život i da je trenutno u komi. Sad sam sa klincima, jer sa njima nema ko da bude, sestra još uvek obavlja analize jer nešto opet nije u redu. Sestra je van životne opasnosti - rekla nam je Bojana na početku.

Bojana navodi da je biološki otac dece krenuo iz Izraela avionom.

- Čekam sada da dođe njihov otac koji je krenuo iz Izraela avionom, to je biološki otac. Verovatno će ih preuzeti večeras to će doći socijalni rad i on, a za ostalo ćemo videti - rekla je Bojana.

Dete u komi Bojanina sestričina je trenutno u komi i lekari joj se bore za život. - Dete je trenutno u komi, bore joj se za život i javljaju nam ako se nešto promeni. Sestra je u bolnici, a ja sam došla u Brajkovac da pokupim klince iz Centra za socijalni rad i da ne bi bili sami sad sam sa njima u kući - rekla je Bojana i nastavlja: - Nije mi sve jedno, pogotovo kad sam čula da se maloj bore za život i da se nešto tako desilo. Iz centra za socijalni rad kažu da je moja sestra neodgovorna, kako nije imala odgovornost, ali ona nije trebala da ostane duže od jednog dana u bolnici jer je trebala samo da se operiše i da se vrati kući, jer se prevremeno porodila. Međutim, okolnosti su bile takve da nije znala da će joj produžiti boravak u bolnici i da će se i njoj boriti za život. Ona sada ne zna šta će biti, treba da ide na ispitivanje i verovatno će je privesti čim izađe iz bolnice. Videćemo šta će biti.

