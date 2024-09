Ovo je čovek koji je želeo da donira bubreg Samiru: Proces morali da zaustave, obavestili ga da ne može, a on počeo da plače kao kiša (FOTO)

Bivši učesnik Elite, pevač Samir Ramović, ima velikih zdravstvenih problema. Njemu otkazuju oba bubrega, zbog čega je neizbežno lečenje, koje sada kreće u inostranstvu.

Kako je Samir ranije priznao za medije, doktori su mu savetovali transplataciju bubrega, koja bi za njega trenutno bila najbolje moguće rešenje.Veliki su izgledi da se ovom zahvatu podvrgne baš u Turskoj, gde trenutno i boravi.Samir je podelio srećne vesti i otkrio da bi transplatacija trebala da se uradi u sredu, a da mu je donor ujak.

- Dobio sam informacije, ujak će da mi bude donor, pokazalo se sve da može. U ponedeljak idem u ambasadu, a ako Bog da u sredu će da bude transplatacija. Javio mi se čovek iz Bijeljine, bio je tu do samog kraja, hteo je da bude donor, pa se razočarao jer neće on. Osećam se kao da mi on daje bubreg, do kraja života će biti prijatelj moje porodice - rekao je Samir rekao za Pink.rs.

Inače, Ramović je imao još jednog donora koji, nažalost, zbog svog zdravstvenog stanja ipak neće moći da pomogne Samiru.

- Ovo je čovek koji se javio kao donor za bubreg Samiru. Njegovo ime je Miško. Čovek koji nije tražio ništa za uzvrat, čovek koji nije ni poznavao Samira. Medicinskom analizom, bez obzira na poklapanje, ustanovljeno je da Miško ima ciste na bubrezima i da bi doniranje ugrozilo njegovo zdravlje. Kada su Miška obavestili da ipak ne može biti donor, on je plakao. Tužan je što on ne može spasiti Samirov život a ujedno je i srećan što će Samir dobiri bubred og svog ujaka. P.S. Ne gubite veru u ljude! Miško - piše u objavi koju je Samir podelio na svom Instagram profilu.

Autor: Milica Krasić