Kajem se što sam ovo sebi dozvolio: Ivan nukad žustrije opleo po Jeleni, ona mu najavila narednih deset meseci PAKLA (VIDEO)

Ovo neće izaći na dobro!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi progovorila o odnosu sa Ivanom Marinkovićem ,te je on dobio reč, pa su zaratili kao nikada. Ivan je izneo gnusne uvrede na njen račun, ali mu je i Ilićeva uzvratila istom merom.

- Ovo je jedan debil običan, nisam znala šta znači mrzeti u životu dok nisam videla ovo što on sad radi. Baki zna kakav je pakao prošao sa njim, kao i ja. Da ima alkohol svaki dan provocirao bi svaki dan. Toliko je ogavan da kad mu vidim ovu njušku ja ne mogu da se kontrolišem. On nije čovek, žalim dan što sam ikada otišla tamo gde sam otišla i upoznala ovog čoveka - rekla je Jelena.

- Jao rasplakala me skroz. Ja ženu nisam video i ne viđam je uopšte osim ono što je normalno u prolazu. Ja sam danas bio raspoložen igrao sam sa Aleksandom, pogledam i vidim nju onako tužnu - rekao je Ivan.

- Kad bude pričala neko drugi doćiću, ovu njušku ne mogu da slušam - rekla je Jelena.

- Ona njuška dole ti je super. Moram da kažem da je Branka jedna jako privlačna i zgodna žena, nisam planirao da uđem u vezu s njom, pa čak ni da se poljubim, ali uradio sam drugačije. Kod Branke mi se ne dopadaju postupci, ona je jako samoživa i lažov. Ona je toliko sebična da to nije normalno. Ja sam se sa Brankom poljubio da bi se uverio u Jeleninu reakciju što sam i potvrdio da je izgorela, pa je odmah našla novog dečka. Ljudi ne možete da zamislite, obzirom da sam gledao u tom pravcu i odjednom vidim fiks na mene. Ona je videla da sam raspoložen - rekao je Ivan.

- Bolesnik ide i iza leđa mi dobacuje sve vreme, ovo je džukela poremećena - rekla je Jelena.

- Ja njoj ništa nisam dobacio, ona izmišlja. Ja pitam Karića šta je bilo? On mi kaže samo je ustala i je*ala ti mater. Kaže prošao sam iza nje, a gde da prođem? Ona nikada neće moći da podnese da ja budem sa nekom devojkom. Ona može da glumi 15 minuta da je zadovoljna, a onda se stacionirala tamo i tresla nogom. Ne želim da je gledam uopšte - rekao je Ivan.

- Ja tebe obožavam da gledam, prelep si go*aru jedan - rekla je Jelena.

- Ovo su klasične Jelenine reakcije i to će tako biti - rekao je Ivan.

- Često pričaš o njoj sa ljudima? - upitao je Milan.

- To je istina, vidim da je uhvatila Marka, pa ga naduvala. Ona meni kaže ide ona sa Markom u rehab, šta me boli uvo s kim ide? Ja nju da pratim, pa video bi me neko. Ja sad imam problem ako odem u radionicu po svoje patike, ona će reći da ja nju uhodim. Nemoguće je da se ne sretnemo, živimo u istom prostoru. Laže, jako je dobro poznajem, mene je blam njenih laži - rekao je Ivan.

- Jel se kaješ što si bio sa njom? - upitao je Milan.

- Ne kajem se, ja sam nju mnogo voleo. Kajem se što sam sve preživeo i što sam sebi to dozvolio. Ja nisam nalazio način da se odbranim od nje - rekao je Ivan.

- Pa tukao si me kući stalno - rekla je Jelena.

- Ivane kako komentarišeš to što je Uroš rekao da je imao dva puta se*s sa Jelenom? - upitao je Milan.

- Ma nemam komentar, to je bilo i očekivano posle poruke ''Želim te'' - rekao je Ivan.

Autor: N.P.