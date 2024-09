Nisam mogla da budem u braku sa čovekom koji kocka i pije: Goca Tržan progovorila o Ivanu Marinkoviću, pa priznala da je zbog njega prošla pakao

Pevačica Goca Tržan (50) svojevremeno je otkrila kako je preživela razvod od rijaliti učesnika Ivana Marinkovića.

Kako je Goca istakla, ona nije mogla da bude više sa čovekom koji pije i koji se kocka.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - rekla je Goca pa dodala:

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila sam da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku – kaže Goca u emisiji „Preživeli“ na televiziji K1 i dodaje da je Ivan Marinković isključivo biološki otac njenoj ćerki i ništa više.

"On je mojoj ćerki samo biološki otac"

- On je samo njoj biološki otac. Morala sam da smišljam razne načine, da se ne pali televizija kod babe i dede. Da ne dolazi u kontakt sa socijalnim mrežama kad je mala. Ona sada kada ukuca moje i njegovo ime, vidi njegove intervjue i stvari koje je izjavljivao za nju i mene, sada više nemam način da to sakrijem. Pored svih teških stvari i izgovorenih ružnih reči sa njegove strane, ja njoj nisam nikada nisam rekla ništa protiv njenog oca – kazala je Goca.



Autor: Snežana Milovanov