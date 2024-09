Povodom proslave 30. rođendana Televizije Pink, juče je organizovana još jedna spektakularna žurka, a ovaj put u čast najbržeg i najuticajnijeg portala u Srbiji i regionu Pink.rs.

Vlasnik Pink Media Groupe, Željko Mitrović i njegova supruga Milica Mitrović pojavili su se u petak veče na žurki portala Pink.rs, u sklopu 30 dana proslove, a povodom 30 godina RTV Pink. Mitrović nije skrivao zadovoljstvo zbog velikog uspeha svog portala, a ujedno je najavio brojne nove projekte vezane za njega.

- Deveti rođendan je, a pored 200 portala u Srbiji, uspeli smo da uđemo u top 10 najčitanijih i cilj nam je do kraja oktobra da budemo u prvih pet! Za sledeći deseti, ljubilarni rođendan portala, da budemo broj 1, to je dogovor sa redakcijom i celim timom, a ja sam im rekao kako ćemo to da postignemo - istakao je Mitrović pa dodao:

Tu nema magije, sama statistika kaže da ćemo sedeće godine biti u prve tri pozicije, a ako damo gas - i da budemo prvi. Kada bi koristili naše sadržaje samo za nas, bili bi smo odavno ubedljivo prvi, a pošto na našim sadržajima živi najveći broj portala, a kolege smo, ne želimo to da im uskratimo. Rijaliti donosi čak 40 odsto čitanosti i uspeha svih drugih portala.

Željko je potom otkrio da je ponosan na sve aktivnosti koji traju u septembru mesecu, povodom 30 godina Pinka, pa je najavio nastavak i nove projekte, ali i brojne žurke u oktobru i novembru mesecu.

Pinkovo slavlje ponovo je okupilo mnoge javne ličnosti iz sveta muzike, šou biznisa, sporta, mode, glume, medija koji su se pojavili na proslavi rođendana portala Pink.rs, a zvanice je dočeivao direktor i glavni i odgovorni urednik Nemanja Pajić.

Među prvima na proslavu je stigla i prelepa glumica Jelena Gavrilović koja je otkrila da redovno čita portal Pink.rs sa kojim od početka ima savršenu saradnju.

Usledio je dolazak pevačice Nede Ukraden koja ne krije ponos zbog saradnje sa Televizijom Pink od njenog osnivanja, a za njom i njena koleginica Goga Sekulić.

Po prvi put se u javnosti zajedno, nakon rođenja sina, pojavio bračni par Amidžić, Ognjen i Mina koji nisu skidali osmeh sa lica.

Voditeljka "Jutra sa dušom", Jovana Jeremić otkrila je pred početak proslave da sa portalom Pink.rs ima odličnu saradnju, te u svom jutarnjem programa sa svojim gostima stalno čita i analizira najnovije vesti koje objavljujemo.

Naravno pored Jovane, slavlje su upriličili i voditelji Pinka i TV Vesti Dea Đurđević, Irena Jovanović i Predrag Sarapa, ali i novinari koji su i saradnici portala Pink.rs Antonela Jelić, Mara Dragović, Milan Raonić i Marija Egelja.

Ono što retko kome polazi za rukom jeste da na jednom mestu okupi voditelje Elite, pa su se za istim stolom našli Milan Milošević, Darko Tanasijević i Ana Radulović.

Na proslavu 9. rođendan portala Pink.rs zablistala je i voditeljka "Magazina In", Sanja Marinković koja je nedavno na RTV Pink otpočela svoju novu 25. sezonu kultne emisije.

Među zvanicama našla se i jedna od najlepših voditeljki Televizije Pink, i ujedno domaćica emisije Paparaco Lova, Ana Pendić koja je za ovu priliku odabrala usku zelenu haljinu.

Voditelji Premijere i Premijere - Vikend specijala Bojana Lazić, Katarina Nikolić i Nemanja Vujičić, među prvima su čestitali čelnicima Pinka veliki uspeh i poželeli da budu još bolji. Nemanja je nedavno otpočeo drugu sezonu svog podkasta "Na liniji života".

I Grandove voditeljke Dragana Katić i Vesna Milanović, zajedno sa modnom kreatorkom Suzanom Perić sjajno su se provele uz muziku, ali i razgovor sa kolegama i ostalim gostima.

Gordana Uzelac, čuvena novinarka i zaštitno lice Pink televizije, nije skidala osmeh sa lica, a kolegama iz drugih medija najavila je da je na portalu i YT kanalu Pink.rs startovala druga sezona njenog podkasta "Bez ljutnje, molim".

Pored njih, na proslavu su došli i učesnici najpopularnijeg rijaliti šou programa u Srbiji i regionu, pobednica Elite Anita Stanojlović, Anđelo Ranković, Žana Omnia, Marko Đedović i Sandra Rešić.

Među gostima su se našli i dugogodišnji saradnici portala Pink.rs kao i prijatelji naše kuće: Ivona Jevtić direktorka muzeja Nikole Tesle, političar Ibro Ibrahimović, politički analitičari Darko Obradović i Marko Marić, kao i brojni predstavnici zdravstvenih ustanova u Srbiji, mnogi advokati među kojima je bila i Marija Starčević, ali i jedna od najpoznatijih frizerki Svetlana Bubonja Bucka u društvu Nebojše Bojovića, kao i numerolog, Stefan Dragojlović. Mane Šijan, poznati producent i jedan od osnovača Red Televizije.

U okviru slavljeničke godine Pink.rs godine direktor i glavni i odgovorni urednik portala Pink.rs, Nemanja Pajić, pokrenuo je pre nekoliko meseci sa svojim timom šest novih projekata portala, pod nazivom NOVA ERA Pink.rs.

Zaštitna lica Televizije Pink, poput Goce Uzelac, Nemanje Vujičića, Jovane Nerić i Jovana Ilića, zajedno sa novim licima portala Pink.rs Snežanom Zindović i Nikolom Žugićem već osam meseci vam donose neverovatne ispovesti poznatih, ali i odgovore na pitanja koja im do sada niko nije postavio.

Autor: N.Brajović